Oliveri, lotta all’inciviltà contro l’abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, nel suo primo anno, ha lanciato numerose iniziative per la cura e la pulizia dei luoghi pubblici. Come sottolinea l’assessore all’ambiente e al verde pubblico Rosa Alessandro, in poco tempo il volto del paese si è trasformato tanto da ergersi a modello in tutta la provincia: “Abbiamo lavorato molto in questi mesi per riportare pulizia e decoro nel nostro paese, ma da soli non ce l’avremmo mai fatta. Spesso la gente si congratula con noi per il lavoro svolto, ma la verità è che dietro c’è una sinergia costante tra amministrazione, dipendenti comunali e cittadini volontari. Proprio questi ultimi stanno facendo tanto per mantenere il paese bello e pulito, adottando piccoli spazi comuni; senza dubbio la partecipazione di tutti è ciò che più ci gratifica”.

L’assessore sottolinea però che, nonostante gli sforzi, qualche incivile persiste nell’abbandonare i rifiuti in zone periferiche: “In soli due mesi abbiamo multato 6 persone che hanno abbandonato i sacchetti nel territorio di Oliveri. Il verbale per ognuno di loro è di 600€. Dispiace perchè talvolta sono persone con difficoltà economiche, ma sulla pulizia e sul decoro siamo intransigenti. Questa lotta all’inciviltà la vincerà Oliveri!”.