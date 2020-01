Nella giornata dell’Epifania tempo stabile ma freddo in Sicilia

La giornata dell’Epifania all’insegna del tempo relativamente stabile ma freddo su buona parte della Sicilia, eccetto il settore tirrenico centrale ed orientale.

Su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo centro occidentale, continua a dominare un vasto campo di alta pressione, lasciando esposte le nostre regioni meridionali ad un flusso di correnti fredde provenienti dall’area balcanico-danubiana andando ad alimentare una circolazione depressionaria presente sul mar Egeo.

Data la distanza della suddetta depressione, gli effetti, in termini di fenomeni, sulla nostra isola saranno limitati, durante la giornata, al solo settore tirrenico centrale ed orientale siculo, ove avremo, nelle prossime ore, condizioni di cielo da irregolarmente nuvoloso a temporaneamente molto nuvoloso, a cui potranno essere associate deboli precipitazioni, nevose al di sopra dei 500-600 metri, ma localmente qualche fiocco potrà spingersi fino ai 400 metri. Tendenza, dal pomeriggio ed in serata, a miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Sul resto del territorio avremo una giornata discreta con qualche nube di passaggio. I venti saranno inizialmente forti dai quadranti nord-orientali, specie sulla Sicilia orientale con tendenza, nel corso della seconda parte della giornata ad attenursi.

Mari generalmente molto mossi, localmente agitati con mareggiate lungo le coste esposte specie quelle del versante tirrenico con moto ondoso in attenuazione nel corso della serata.

Temperature in ulteriore diminuzione.

fonte www.centrometeosicilia.it