Patanè Gioielli celebra il suo 32º anniversario di attività con sconti e premi speciali

Redazionale

In occasione del suo 32º anniversario di attività, Patanè Gioielli celebra questo importante traguardo con un evento speciale dedicato ai propri clienti e a tutti gli amanti del mondo della gioielleria.

Le giornate del 23 e 24 maggio saranno caratterizzate da eleganza, occasioni esclusive e momenti di convivialità, pensati per ringraziare chi, negli anni, ha scelto con fiducia la qualità e la professionalità della storica attività di Terme Vigliatore.

Per l’occasione sarà applicato uno sconto speciale del 30% sugli articoli di gioielleria, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare preziosi unici e poter visionare pezzi rari a condizioni particolarmente vantaggiose.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’iniziativa legata all’estrazione finale dei premi. Tra i numerosi premi si segnalano: l’anello con smeraldi e brillanti dal valore di 1600€, la collana smeraldi e brillanti dal valore di 1200€, l’orologio Philip Watch dal valore di 590€ e tanti altri premi a seguire.

Durante l’evento verranno infatti distribuiti gratuitamente dei coupon validi per partecipare all’estrazione, senza alcun obbligo di acquisto: ogni visitatore riceverà comunque un coupon omaggio.

Chi effettuerà un acquisto riceverà inoltre un coupon supplementare ogni 100 euro di spesa, aumentando così le possibilità di vincita. Superata la soglia di 1000 euro, i coupon raddoppiano: da quel momento, per ogni ulteriori 100 euro di acquisto si riceveranno 2 coupon invece di 1.

Estrazione dei premi in diretta il 24 sera

L’estrazione dei premi sarà uno dei momenti più attesi della manifestazione e verrà trasmessa in diretta sui social il 24 sera, così da permettere a tutti di seguire dal vivo questo speciale momento di festa e trasparenza.

Per rendere ancora più piacevole l’evento, ai presenti sarà offerto un rinfresco dedicato, in un’atmosfera accogliente e conviviale.

Inoltre, nella giornata del 24 maggio, Patanè Gioielli effettuerà anche un’apertura straordinaria domenicale, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare comodamente ai festeggiamenti.

“Questo è il nostro modo per dire grazie ai nostri clienti – afferma il titolare Antonello Patanè – a tutte quelle persone che ogni anno ci hanno onorato della loro presenza e della loro fiducia”.

L’appuntamento è quindi fissato a Terme Vigliatore il 23 e 24 maggio, per due giornate speciali all’insegna dell’eleganza, della condivisione e della gratitudine firmate Patanè Gioielli.