Amministrative 2026: oggi alle 12 l’ultimo confronto in diretta su 24live

Corsa all’ultimo confronto a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la campagna elettorale è quasi giunta al termine. L’appuntamento è oggi, 18 maggio 2026, alle ore 12:00 in diretta sulla nostra pagina Facebook.

Dal 24live è tutto pronto per uno degli appuntamenti conclusivi prima del silenzio elettorale che si protrarrà nelle 48 ore precedenti al voto per le Elezioni Amministrative 2026. Protagonisti saranno i tre candidati alla carica di sindaco Nicola Barbera, David Bongiovanni e Melangela Scolaro.

Un’iniziativa che si propone di promuovere strumenti rivolti ai cittadini per un voto quanto più informato, partecipato e consapevole il 24 e 25 maggio. Un’occasione di dibattito aperto sulla città di Barcellona, in cui verrà data la possibilità di intervenire tramite commenti, domande e riflessioni in tempo reale.

Segui la diretta di oggi su 24live e partecipa anche tu!