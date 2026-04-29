Elezioni Amministrative: presentate le liste di Sud chiama Nord con Melangela Scolaro sindaco

A cura di - Elezioni Amministrative 2026 - Barcellona P.G., Attualità, Politica

Scolaro sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, De Luca sindaco di Sicilia, Una marcia in più per Barcellona Pozzo di Gotto e Barcellona Pozzo di Gotto in Comune sono le quattro liste a sostegno della candidata alla carica di sindaco Melangela Scolaro per le elezioni amministrative 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto.

La squadra designata

Depositate oggi, limite che chiude la finestra temporale per la presentazione delle candidature, le liste contengono al loro interno diversi nomi a sostegno della candidata. Nel caso in cui venga eletta sindaco Melangela Scolaro, la squadra di governo sarà composta dagli assessori designati Ilenia Torre (Vice Sindaco), Tindaro Di Pasquale, Giuseppe Sottile e Paolo Pino.

 

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I candidati per Scolaro sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto
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I candidati per la lista De Luca Sindaco di Sicilia
 
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