Elezioni Amministrative: presentate le liste di Sud chiama Nord con Melangela Scolaro sindaco

Scolaro sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, De Luca sindaco di Sicilia, Una marcia in più per Barcellona Pozzo di Gotto e Barcellona Pozzo di Gotto in Comune sono le quattro liste a sostegno della candidata alla carica di sindaco Melangela Scolaro per le elezioni amministrative 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto.
La squadra designata
Depositate oggi, limite che chiude la finestra temporale per la presentazione delle candidature, le liste contengono al loro interno diversi nomi a sostegno della candidata. Nel caso in cui venga eletta sindaco Melangela Scolaro, la squadra di governo sarà composta dagli assessori designati Ilenia Torre (Vice Sindaco), Tindaro Di Pasquale, Giuseppe Sottile e Paolo Pino.