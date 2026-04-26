Nuova Igea Virtus, parità con Messina: sfumano i playoff

Finisce 1-1 il derby tra Nuova Igea Virtus e ACR Messina andato in scena allo stadio “D’Alcontres-Barone”, un risultato che fotografa perfettamente l’equilibrio visto in campo. I padroni di casa creano di più, ma è il Messina a passare in vantaggio prima dell’intervallo. Nella ripresa arriva la reazione giallorossa con il gol del pareggio che fissa definitivamente il risultato.

Cronaca del match

La partita si apre con due squadre attente, entrambe disposte con moduli che si prestano a cambiamenti nel corso della gara. L’azione ha inizio sin dai primi minuti: Samakè ci prova al 4’ e al 7’, ma senza impensierire Giardino. I padroni di casa costruiscono diverse occasioni, senza però trovare concretezza, mentre il Messina si rende pericoloso al 23’ con Matese.

Al 25’ ancora Samakè protagonista con un’altra chance, ma la gara resta bloccata. Al 36’ è decisivo Testagrossa, che respinge una punizione insidiosa di Bombaci. Due minuti dopo, al 38’, doppia occasione per i padroni di casa: prima Joao Pedro e poi Longo sfiorano il gol senza successo.

A sbloccare il match, però, è il Messina al 41’ con il gol di Zucco. Dopo un solo minuto di recupero, le squadre vanno al riposo con uno 0-1, nonostante una Igea più intraprendente ma poco concreta.

Nella ripresa, al 3’ entra Maddaloni per Maltese e al 13’ è proprio lui a impegnare Giardino. Il pareggio arriva al 18’ con Cicirello sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dal 27′ minuto si susseguono diversi cambi: nel Messina entrano Saverino e Zerbo, mentre l’Igea risponde con Ferrara e Mascari.

Nel finale, decisiva la parata di Testagrossa su Toure al 48’, nel corso dei cinque minuti di recupero concessi, che fissa il risultato sull’1-1.

Classifica e prossimi appuntamenti

Con il risultato di oggi l’Igea mantiene il settimo posto con 53 punti e perde definitivamente la possibilità di accedere ai playoff. Il Messina, invece, grazie al punto conquistato rimane in lotta con la Sancataldese per evitare la retrocessione diretta.

Il prossimo appuntamento per i ragazzi di mister Marra sarà al “Guido D’Ippolito” per la 34ª ed ultima giornata, che si giocherà domenica 3 maggio alle ore 15:00 contro la Vigor Lamezia.

Tabellino

Nuova Igea Virtus – A.C.R. Messina 1-1

Marcatori: Zucco 41’, Cicirello 18’ st

Nuova Igea Virtus: Testagrossa, Squillace, Maltese, Cicirello, Joao Pedro, Boubacar, Vacca, Cess, Maggio, Longo, Papaserio.

A disposizione: Bongiovanni, Maddaloni, Cham, Mascari, Provazza, Cardinale, Mirashi, Ferrara, Pagano.

Allenatore: Salvatore Marra.

A.C.R. Messina: Giardino, Garufi, De Caro, Zucco, Trasciani, Werner, Matese, Toure, Bombaci, Oliviero, Tedesco.

A disposizione: Sorrentino, Kaprof, Papallo, Aprile, Zerbo, Saverino, Sambou, Clemente, Bonofiglio.

Allenatore: Vincenzo Feola.

Arbitro: Paolo Isoardi (Cuneo).

Assistenti: Fabio Cattaneo (Monza), Andrea Colitti (Cinisello Balsamo).

Ammoniti: Matese (22’ st), Trasciani (44’ st), Cess (46’ st).

La conferenza con l’allenatore Igea Salvatore Marra e l’allenatore del Messina, mister Vincenzo Feola: