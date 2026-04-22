Settimana impegnativa per la Nuova Igea Virtus: doppio impegno al D’Alcontres

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Savoia nella 32esima giornata di campionato, la Nuova Igea Virtus è chiamata a voltare pagina con una settimana particolarmente intensa. I giallorossi torneranno infatti subito in campo già oggi pomeriggio, alle ore 17:00 allo stadio D’Alcontres Barone, dove si disputerà il recupero della 31esima giornata contro la Vibonese, rinviata nelle scorse settimane a causa delle avverse condizioni meteo.

Proseguono gli impegni ravvicinati: domenica 26 aprile sarà ancora il D’Alcontres a fare da teatro al prossimo impegno di campionato, con la Nuova Igea Virtus che ospiterà il Messina in una sfida importante per prosieguo della stagione.

Due appuntamenti ravvicinati che rappresentano un banco di prova significativo per la squadra, chiamata a reagire e a ritrovare fiducia in vista del finale del campionato.

Le tensioni durante la trasferta a Torre Annunziata

Non è stata soltanto la pesante sconfitta a rendere indigesta la trasferta dei giallorossi sul campo del Savoia. Il club ha infatti denunciato un clima ostile già nelle ore precedenti alla gara, segnato da episodi preoccupanti lungo il tragitto verso lo stadio.

Secondo quanto riferito dalla società, il pullman della squadra sarebbe stato danneggiato e scortato da diversi mezzi, tra cui scooter con individui dal volto coperto e targhe non visibili, protagonisti di comportamenti intimidatori e manovre pericolose.

Una situazione che ha generato tensione e preoccupazione tra giocatori e staff, pur in presenza delle Forze dell’Ordine.

La società sottolinea come si tratti di episodi che vanno oltre la normale rivalità sportiva, ribadendo al contempo la correttezza della maggior parte dei tifosi locali.