San Filippo del Mela: quasi 300mila euro per la ristrutturazione dell’ex scuola di Piazza Fulci

Importante finanziamento per il recupero di uno degli edifici storici del territorio di San Filippo del Mela: l’ex scuola elementare di Piazza Fulci sarà ristrutturata grazie a un intervento da 296.700 euro, finanziato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

I lavori previsti riguarderanno principalmente la messa in sicurezza e la sistemazione esterna dell’immobile, un edificio che rappresenta un punto di riferimento storico per la comunità di San Filippo del Mela. L’obiettivo è restituire alla cittadinanza uno spazio rinnovato, fruibile e sicuro, inserito nel cuore del paese.

Il sindaco Gianni Pino: “Un traguardo importante”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianni Pino, che sottolinea il valore dell’intervento:

“Si tratta – dichiara il sindaco Gianni Pino – di un ulteriore passo in avanti per la totale ristrutturazione di un immobile che rappresenta la storia di San Filippo del Mela. Con questi fondi metteremo definitivamente in sicurezza la struttura, sistemando l’esterno. Contiamo, poi, di completare i lavori con altri fondi comunali.

Un ringraziamento particolare all’assessorato competente per il supporto fornito”. Il finanziamento rientra nel Fondo di progettazione e per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, di opere di miglioramento e adeguamento sismico di enti pubblici, di culto e gestori di beni pubblici e/o confiscati alla mafia.

Colosi: “L’edificio tornerà ai cittadini”

Sulla stessa linea il vicesindaco Valentino Colosi, che evidenzia l’importanza del finanziamento per la comunità: