Online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews

Nuovo appuntamento con l’informazione locale: torna il TG settimanale 24liveNews, edizione di oggi domenica 12 aprile, condotto dalla giornalista Noemi Munafò. Un’edizione ricca di contenuti che accompagna i telespettatori tra i principali fatti della settimana, tra cronaca, politica, attualità e sport.

Cronaca in apertura: sequestri, comunità in apprensione e un addio importante

L’apertura è dedicata alla cronaca con un maxi sequestro di prodotti ittici nel Messinese: circa 400 kg privi di tracciabilità sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza, con sanzioni per tre aziende.

Spazio poi al cordoglio per la scomparsa del dottor Nunziante Rosania, figura storica dell’amministrazione penitenziaria e per anni direttore dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Non manca l’attenzione al territorio con la vicenda del giovane Antonio Salvo, rimasto gravemente ferito dopo una caduta: la comunità di Santa Lucia del Mela si stringe attorno alla famiglia.

Politica: campagna elettorale e ultimi atti amministrativi

Ampio spazio alla politica locale. Riflettori sull’inaugurazione del comitato elettorale di Nicola Barbera, candidato sindaco del centrodestra a Barcellona Pozzo di Gotto, momento che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale.

Si parla anche dell’ultimo Consiglio comunale dell’amministrazione Calabrò, concluso con l’approvazione unanime di tutti i punti all’ordine del giorno, tra bilancio, opere pubbliche e interventi sociali.

Da Terme Vigliatore arriva invece la proposta del consigliere Domenico Feminò per finanziare studi legati al nuovo Piano Urbanistico Generale.

Attualità: truffe, sicurezza e storie di comunità

Nella sezione attualità si parla di sicurezza, con una tentata truffa telefonica ai danni di anziani sventata a Barcellona Pozzo di Gotto grazie all’intervento tempestivo della famiglia.

Spazio anche alle buone notizie: il comune di Oliveri tra i candidati al Solidarity Prize 2026, esempio di inclusione e coesione sociale.

Importante novità anche sul fronte sociale con la nascita della “Stanza Protetta”, un luogo sicuro per le vittime di violenza che sorgerà presso la Compagnia dei Carabinieri.

Tra cultura e tradizione, si segnala l’annullamento della storica processione delle Varette per maltempo: un evento che non si verificava da circa cinquant’anni.

Spazio allo sport: giovani, volley e calcio

La parte sportiva racconta i successi del settore giovanile dell’Or.Sa. Basket, in continua crescita con risultati importanti in diverse categorie.

Focus anche sulla pallavolo, con gli attesi derby tra Play Volley Barcellona e Volley 96 Milazzo, e sul calcio con la Nuova Igea Virtus impegnata nella 31ª giornata contro la Vibonese, con l’obiettivo playoff ancora aperto.

Infine, riflettori sul Barcellona Basket e sulla trasferta contro Brindisi, con interviste e approfondimenti nel servizio dedicato.

Un’informazione completa al servizio del territorio

Un’edizione densa e articolata quella del TG 24liveNews del 12 aprile, che conferma l’impegno della redazione nel raccontare il territorio con attenzione e puntualità.

L’appuntamento è come sempre settimanale e tutti gli aggiornamenti disponibili anche sul sito 24live.it e sui canali social.