Barcellona: Nicola Barbera inaugura il Comitato Elettorale

A Barcellona Pozzo di Gotto prosegue la corsa alle Elezioni Amministrative 2026: il candidato sindaco Nicola Barbera ha annunciato ufficialmente l’inaugurazione del suo Comitato Elettorale, in programma martedì 7 aprile alle ore 19:00 in Piazza Beppe Alfano (piazza Trento).
Insieme a Nicola Barbera, anche tutti i candidati al Consiglio e a tanti ospiti che prenderanno parte all’inaugurazione.
Di seguito, il messaggio condiviso tramite i canali social dal candidato sindaco:
“Io voglio chiamarla, da oggi, la CASA DELL’ASCOLTO.Sarà una serata per incontrarci, per condividere, per creare energia.
Ho bisogno di guardarvi negli occhi,di sentire che siete pronti, come lo sono io.Con tutto me stesso, con tutto noi stessi.Per guardare avanti,per fare,per amare la nostra città.Perché essere pronti a salpareè bello quanto attraversare.Invita chi vuoi, porta amici e famiglia.
Ti aspetto”.