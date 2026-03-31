Messina: la polizia di stato arresta un trentenne

Nella giornata del 27 marzo, nel corso di specifici servizi antidroga, in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha effettuato una specifica attività volta ad infrenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I controlli, in particolare, hanno riguardato la zona del rione Bisconte, ad elevata densità criminale, e sono stati rivolti nei confronti di soggetti già noti agli investigatori.

In tale contesto, il personale della Squadra Mobile della Questura di Messina ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un pregiudicato messinese, trentenne. Nel corso della perquisizione della citata abitazione, adibita a vera e propria centrale di spaccio, i poliziotti hanno rinvenuto un ingente quantità di stupefacente di vario tipo, cocaina ed eroina, materiale utilizzato per il confezionamento dello stesso nonché banconote di vario taglio, provento dell’attività criminosa.

In particolare, sono stati rinvenuti 10 kg di cocaina e 1 kg di eroina, suddivisi in panetti ed, in parte, occultati all’interno di una bombola per il gas, artigianalmente modificata. Gli uomini della Polizia di Stato hanno sequestrato il materiale rinvenuto, subito affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, ed arrestato il proprietario dell’abitazione che è stato accompagnato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica Peloritana.