Sud chiama Nord: intervista a Ilenia Torre

L’intervista a Ilenia Torre e il resoconto dell’ultima conferenza stampa indetta da Melangela Scolaro per rispondere ad un’allusione avanzata

Clima politico acceso a Barcellona Pozzo di Gotto, dove il movimento Sud chiama Nord ha convocato una conferenza stampa lo scorso sabato per rispondere alle recenti dichiarazioni di Nicola Barbera su Melangela Scolaro. Contemporaneamente, ai microfoni di 24live, Ilenia Torre che ha deciso di supportare la coalizione di Sud chiama Nord.

All’incontro con la stampa hanno preso parte il leader del movimento, Cateno De Luca, e la candidata Sindaco Melangela Scolaro, che hanno replicato punto per punto alle critiche rivolte a Sud chiama Nord nelle ultime settimane.

Nel corso della conferenza, Scolaro ha difeso l’azione politica del movimento sul territorio, respingendo le accuse e sottolineando il lavoro portato avanti dal gruppo locale. «Nessuna critica mai è stata mossa, se non in ambito politico e non personale» – ha dichiarato.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, i rappresentanti del movimento hanno anche rilanciato l’impegno politico sul territorio, annunciando nuove iniziative e momenti di confronto con cittadini e realtà locali.