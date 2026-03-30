Il “grazie” di Nicola Barbera alla città e l’intervista a Gianluca Sidoti

Il candidato del centrodestra interviene su programma, priorità per la città e sul sostegno alla candidatura di Barbera. Intanto l’attuale vicesindaco avvia un giro di ringraziamenti alle realtà del territorio partendo dalla Croce Rossa.

Parte dalla figura del candidato per il centrodestra, l’avv. Gianluca Sidoti, la nuova fase della campagna elettorale a sostegno di Nicola Barbera.

Sidoti, indicato come futuro vicesindaco in caso di vittoria alle elezioni amministrative, è stato protagonista di un’intervista ai microfoni d 24live nella quale ha affrontato i temi principali della sua candidatura, le priorità amministrative per la città e il percorso che ha portato alla costruzione della coalizione di centrodestra.

Nel frattempo lo stesso Nicola Barbera ha avviato, nelle vesti di vicesindaco dell’attuale amministrazione e si candidato Sindaco, una serie di visite alle realtà associative e di volontariato della città per portare il ringraziamento della politica a chi, quotidianamente, contribuisce alla costruzione di una cittadinanza attiva e solidale.

Il primo appuntamento si è svolto con i volontari della Croce Rossa Italiana, realtà impegnata da anni in attività di assistenza, supporto sociale e intervento nelle emergenze. Un incontro simbolico con cui Barbera ha voluto riconoscere il lavoro svolto dalle associazioni che operano sul territorio.