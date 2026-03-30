Barcellona, il centrosinistra si rafforza: arriva il sostegno di Ismaele La Vardera

Dopo l’iniziativa pubblica di sabato, nuovo passo per l’area progressista a Barcellona Pozzo di Gotto. Alla conferenza stampa anche il deputato regionale La Vardera. Interviste a La Vardera e a David Bongiovanni .

Il centrosinistra si rafforza a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo la presentazione pubblica che si è svolta sabato scorso al Parco La Rosa, questa mattina si è tenuta una conferenza stampa che segna un ulteriore passaggio nel percorso di costruzione di un’area progressista più ampia e organizzata in città.

L’incontro di sabato aveva rappresentato il primo momento pubblico di confronto tra esponenti politici, realtà civiche e cittadini interessati a costruire un progetto politico alternativo per il futuro della città. Al centro del dibattito temi come il rilancio amministrativo, la partecipazione e la costruzione di una proposta politica capace di unire diverse sensibilità e dare concretezza a soluzioni importanti della città: dal bilancio alle risposte alle esigenze dei cittadini: la mesa, gli asili nido, le strade, l’ordinario e poi lo straordinario.

Il percorso è proseguito questa mattina con una conferenza stampa durante la quale i promotori hanno ribadito l’obiettivo di consolidare il campo del centrosinistra locale e avviare un lavoro politico strutturato sul territorio. All’incontro ha preso parte anche il deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa.

“Credo che i territori abbiano bisogno di una politica che torni ad ascoltare i cittadini e a costruire progetti seri per le comunità locali“, ha dichiarato La Vardera. “Quando vedo nascere e poi crescere percorsi di partecipazione come quello del Movimento Città Aperta e quindi oggi di tutta la coalizione, non posso che sostenerli”. “Quello di sabato è stato un primo passo importante – ha spiegato David Bongiovanni – perché ha dimostrato che esiste una comunità politica e civica pronta a lavorare insieme per il futuro di Barcellona Pozzo di Gotto. L’obiettivo è costruire un progetto serio, aperto e inclusivo che metta al centro la città e i suoi bisogni”.

Nuovi incontri pubblici e momenti di confronto si susseguiranno, con l’obiettivo di consolidare un’area politica capace di incidere nel dibattito cittadino e costruire una proposta amministrativa credibile per Barcellona Pozzo di Gotto.