Basket: l’intervista pre-partita al guardia Velijko Dancetovic

Il Barcellona Basket conferma il suo buon momento di forma e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Domenica scorsa i giallorossi hanno superato con autorità il Monopoli davanti al pubblico di casa, mettendo in campo una prestazione solida e convincente.

Archiviato il successo, la squadra è subito tornata al lavoro per preparare la sfida di domenica pomeriggio, che la vedrà impegnata in trasferta contro la Tecnoeleva Adria al PalaBalestrazzi. Un test importante per misurare ambizioni e continuità in una fase delicata della stagione.

Ai microfoni di 24live, il guardia Velijko Dancetovic ha presentato la gara di domenica, sottolineando l’importanza di prestare particolare attenzione alle caratteristiche individuali della squadra avversaria, che si presenta completamente diversa rispetto alla gara di andata.