Barcellona, il candidato sindaco Bongiovanni presenta la proposta alla città

Donne, uomini e idee: la presentazione del programma e delle persone che accompagneranno David Bongiovanni

David Bongiovanni presenta la sua discesa in campo, e lo fa iniziando da programmi, proposte e persone che lo accompagneranno nella proposta alla città di Barcellona Pozzo di Gotto verso le Amministrative 2026. L’appuntamento è per domani, sabato 28 marzo, alle ore 18 al Parco “Maggiore La Rosa” di Barcellona: il candidato per il centrosinistra parlerà di idee e contenuti.

“Un momento di sintesi importante per l’intera comunità dopo anni durante i quali contraddizioni e inefficienze hanno segnato l’attività di governo di Palazzo Longano”, si legge nel comunicato diffuso dal Comitato per David Bongiovanni Sindaco.

E ancora, al centro l’impegno per il futuro della nuova amministrazione: