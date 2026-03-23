Weekend agrodolce per la Play Volley: salvezza per le ragazze, stop per i ragazzi

Un fine settimana dai due volti per la Play Volley Barcellona, che sorride con la formazione femminile e mastica amaro con quella maschile nel campionato di Serie C.

Le ragazze volano: vittoria nel derby e salvezza matematica

Festa grande per la squadra femminile, che conquista tre punti fondamentali nel derby contro il Torregrotta e centra con largo anticipo la salvezza matematica. Una vittoria netta, maturata tra le mura amiche, che conferma il buon momento della formazione barcellonese.

La gara è rimasta in equilibrio soltanto nel primo set, chiuso sul 25-21 dopo un finale in accelerazione delle padrone di casa, Nei successivi parziali, invece, non c’è stata storia: un dominio totale che si riflette nei punteggi eloquenti di 25-9 e 25-11.

Prestazione convincente dell’intero gruppo, con il tecnico Domenico Fazio che ha dato spazio a tutte le atlete a referto, sfruttando la gara anche per le rotazioni.

Unica nota negativa l’infortunio di Martina Genovesi, costretta a lasciare il campo per una distorsione alla caviglia.

Grazie al successo, la Play sale a quota 28 punti, portandosi a +13 sulla terz’ultima posizione: un margine che vale la certezza della permanenza in categoria con quattro giornate ancora da disputare.

“Siamo soddisfatti – dichiara coach Domenico Fazio a fine gara – del percorso fatto in questa stagione. L’obiettivo della salvezza era alla nostra portata, ma averlo centrato con così ampio margine e senza averlo messo mai in discussione è una fotografia delle scelte fatte a inizio stagione e del buon lavoro fatto settimana dopo settimana in palestra.”

Trasferta amara per la maschile: passa l’Entello Erice

Non altrettanto positiva la prova della formazione maschile, uscita sconfitta dalla trasferta contro Entello Erice. I ragazzi guidati da Enza Torre hanno pagato una condizione fisica non ottimale e la brillante prestazione dei padroni di casa, apparsi solidi e concreti per tutta la durata dell’incontro.

Reduci da una settimana intensa, con ben dieci set disputati tra campionato e finale territoriale Under 19, i barcellonesi hanno comunque provato a restare in partita per lunghi tratti, cedendo però alla distanza.

“Niente drammi – dichiara a fine match coach Enza Torre – per questo stop. Ciò non cancella assolutamente quanto di buono fatto fino ad ora, ragion per cui guardiamo avanti con ancora più determinazione, per preparare al meglio i prossimi play-off.”

Prossimi impegni

Il cammino della Play Volley proseguirà con appuntamenti decisivi: la formazione femminile sarà impegnata in trasferta sul campo della Futura, mentre la squadra maschile tornerà a giocare in casa contro la New Gica Sport Monreale.