Referendum costituzionale: affluenza al 40,65% a Barcellona Pozzo di Gotto

Prosegue il voto per il Referendum costituzionale sulla Giustizia. Alle ore 23, nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l’affluenza registrata si attesta al 40,65% degli aventi diritto.
Un dato che fotografa la partecipazione dei cittadini nella prima giornata di consultazione, in attesa delle ultime ore di voto.
Si ricorda che, trattandosi di Referendum costituzionale, non è previsto il quorum: il risultato sarà comunque valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Il voto continuerà oggi, con seggi aperti dalle ore 7 alle ore 15.