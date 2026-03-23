Barcellona: la Chirurgia Generale del “Nuovo Cutroni Zodda” in crescita

Il 2025 si è chiuso con risultati estremamente positivi per l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Nuovo Cutroni Zodda”, che rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento sanitario per la provincia di Messina e l’intero territorio regionale.

I dati parlano chiaro: nel corso dell’anno sono stati eseguiti 632 interventi chirurgici, di cui 577 programmati e 55 in urgenza. Questi ultimi si concentrano soprattutto nel periodo compreso tra agosto e dicembre, in seguito alla riattivazione del Pronto Soccorso, tornato operativo con copertura h24.

Un elemento cruciale che ha consentito alla struttura di rispondere con tempestività anche ai casi più complessi.

Accanto all’attività operatoria, significativa anche quella consulenziale: 236 consulenze per il Pronto Soccorso e 92 intraospedaliere a supporto delle Unità Operative. Numeri che confermano l’efficienza e la centralità del reparto all’interno del presidio ospedaliero.

Sul piano qualitativo, la Chirurgia Generale si distingue per gli elevati standard raggiunti. Emblematico il dato relativo alla colecistectomia laparoscopica: tutti i 47 pazienti trattati sono stati dimessi entro il terzo giorno post-operatorio, centrando il 100% degli obiettivi regionali.

Importanti novità anche sul fronte delle specializzazioni. La nuova selezione di Proctologia ha introdotto la tecnica THD per il trattamento delle emorroidi, garantendo minore dolore post-operatorio, riduzione delle complicanze e tempi di recupero più rapidi, con interventi effettuati in regime di One Day Surgery.

Rilevanti progressi anche nella chirurgia della parete addominale, con l’utilizzo di protesi intraperitoneali e dispositivi di ultima generazione, che permettono migliori risultati e una significativa riduzione delle recidive.

L’attività ambulatoriale si conferma altrettanto intensa: 713 visite chirurgiche, 409 interventi ambulatoriali e oltre 2300 accessi per medicazioni e controlli post-operatori. Un impegno costante che contribuisce a garantire continuità assistenziale e a ridurre le liste d’attesa.

Le novità introdotte nel 2025

Tra le novità più significative del 2025 vi è l’avvio – a partire da giugno – del servizio dedicato al trattamento del piede diabetico e delle ulcere difficili. In soli sette mesi effettuati 49 interventi con ricovero e 671 prestazioni ambulatoriali, attirando pazienti anche da fuori provincia e regione.

Il Direttore dell’U.O.S.D., commentando i risultati, ha sottolineato come il 2025 sia stato un anno di “consolidamento, innovazione e crescita”:

“Abbiamo aumentato la produzione chirurgica, introdotto nuove tecniche e servizi specialistici, garantito assistenza urgente h24 e migliorato la qualità della cura dei nostri pazienti, affermandoci come centro di eccellenza per l’intera provincia.”

Fondamentale, in questo percorso, il supporto della Direzione Strategica Aziendale (Direttori Cuccì – Niutta – Trimarchi) e il ritorno a pieno organico del Servizio di Anestesia e Rianimazione, elemento chiave per garantire sicurezza e continuità nelle attività operatorie.

Infine, il Dott. Antonino Mario Genovese, desidera sottolineare che considera tutto il personale della U.O.S.D. come un’unica grande famiglia e ringrazia tutti gli infermier, definendoli il “cuore pulsante” del reparto per la loro professionalità, dedizione e attenzione quotidiana ai pazienti.