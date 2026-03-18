Amministrative, Torre annuncia: “Nessuna candidatura a Sindaco, ma ci saremo”

Potrebbe cambiare a breve il quadro politico in vista delle elezioni amministrative 2026. Uno dei protagonisti della politica barcellonese, Carmelo Torre, apre infatti a una possibile svolta strategica, mettendo in discussione la candidatura a sindaco costruita negli ultimi mesi.
In un messaggio pubblico diffuso sui social, si sottolinea come da tempo sia in corso una riflessione “non presentare la candidatura a Sindaco del nostro movimento” ma per “concentrare invece tutte le nostre energie su una candidatura già in campo, per essere più forti e più competitivi.”
Alla base della valutazione, viene ribadito, resta una priorità politica ben precisa: “fermare chi in questi anni ha dimostrato inadeguatezza nel governare la città”. Un obiettivo che potrebbe portare a una convergenza più ampia tra forze alternative.
La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma dovrebbe arrivare a breve: “ancora qualche giorno e comunicheremo la nostra scelta”, continua Carmelo Torre, intendendo l’intesa anche con la figlia Ilenia. Un annuncio atteso, che potrebbe ridisegnare ulteriormente gli equilibri della corsa a Palazzo Longano.