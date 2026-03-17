Maxi tamponamento sulla A20: chiuso il tratto in direzione Messina

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A20, nei pressi dello svincolo per Rometta Marea. Nell’incidente sono rimasti coinvolti oltre 50 veicoli, causando notevoli disagi alla circolazione.

Nonostante l’elevato numero di mezzi coinvolti, fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi: a partire dalle ore 8:45, due squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Per consentire le operazioni di sgombro della carreggiata, la tratta è attualmente interrotta, con lunghe code e traffico completamente paralizzato in direzione Messina. Per i veicoli provenienti da Palermo, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Milazzo, con rientro consigliato allo svincolo di Rometta.