Online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews

In questa edizione del TG 24liveNews, condotto dalla nostra caporedattrice Flaviana Gullì, la rassegna delle principali notizie della settimana dal territorio.

In apertura la cronaca con il femminicidio che ha scosso Messina: Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa dall’ex compagno che ha poi confessato il delitto. Sempre a Messina arrestata una coppia con 12 chili di cocaina nascosti in auto. Altri due arresti per droga anche a Barcellona Pozzo di Gotto.

Per la politica, presentata la candidatura a sindaco di David Bongiovanni per la coalizione di centrosinistra a Barcellona Pozzo di Gotto e quella di Nicola Barbera per la coalizione di centrodestra. A Terme Vigliatore continua invece il confronto tra maggioranza e opposizione sul Piano Urbanistico Generale.

Tra le notizie di attualità: concluso il restauro della storica “Varetta del Cristo Morto” di Pozzo di Gotto. Il Comune di Oliveri tra i candidati al Solidarity Prize 2026. Riconoscimento anche per Giuseppe Puliafito, presidente della Croce Rossa locale. L’annuncio del primo Memorial dedicato al nostro compianto direttore Giuseppe Puliafito.

Spazio poi allo sport con i successi degli atleti barcellonesi tra taekwondo, judo, tiro con l’arco e scacchi. Cinque punti di penalizzazione per la Nuova Igea Virtus nel caso De Falco e il punto sul prossimo match. Infine il Barcellona Basket, reduce da una vittoria sofferta ma importante contro la Basket School Messina e atteso dalla trasferta contro la Bim Bum Rende.

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