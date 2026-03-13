Barcellona: ottimi risultati per l’Italian Ballet al Festival della Coreografia del Tirreno

Ottimi risultati per la scuola di danza Italian Ballet di Barcellona Pozzo di Gotto al Festival della Coreografia del Tirreno, concorso dedicato alla danza che si è svolto lo scorso 8 marzo al Teatro Placido Mandanici. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani ballerini e scuole provenienti da diverse realtà del territorio.
Gli allievi della scuola diretta da Noemi Giunta hanno ottenuto risultati di rilievo, conquistando diversi piazzamenti sul podio tra primi, secondi e terzi classificati, oltre a diversi premi speciali e borse di studio assegnati dalla giuria del concorso.
Le classifiche dell’Italian Ballet
1° Classificati
- Emma Catania – Modern;
- Gruppo Modern – Categoria E+;
- Gruppo Contemporaneo – Categoria E+ e Premio Speciale Idea Coreografica;
- Gruppo Modern – Categoria B.
2° Classificati
- Ilary Iannello – Danza Classica;
- Letizia Aliquò – Danza Classica;
- Sophia Cirene – Danza Classica – Borsa di Studio;
- Letizia Aliquò – Danza Contemporanea – Borsa di Studio;
- Adele Valenti – Modern;
- Maryanne Cutugno – Modern;
- Greta Ferrara – Contemporaneo – Borsa di Studio;
- Camilla Aliquò – Modern;
- Passo a Due Gloria e Iris – Modern – Premio Speciale Idea Coreografica;
- Passo a Due Serena e Chiara – Modern.
3° Classificati
- Asia Perdichizzi – Danza Classica;
- Sophia Munafò – Danza Classica;
- Morena Fugazzotto – Danza Classica;
- Wendi Shpellzaj – Danza Classica;
- Gloria Trifirò – Danza Classica;
- Valeria Catanesi – Modern;
- Adele Valenti – Modern;
- Greta Catania – Contemporaneo;
- Gloria Trifirò – Modern;
- Iris Truscello – Modern;
- Serena Sottile – Modern;
- Emanuela Saporita – Modern;
- Gruppo Modern – Categoria D – Premio Speciale Presenza Scenica.
4° Classificati
- Emanuela Saporita – Contemporaneo;
- Claudia Giunta – Danza Classica;
- Lionela Volaj – Danza Classica;
- Asia Perdichizzi – Modern;
- Passo a due Clarissa e Ginevra Ragusi – Danza Classica;
- Serena Scolaro – Modern.
Le parole della direttrice artistica
Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dalla direttrice artistica Noemi Giunta, che ha sottolineato il lavoro svolto dagli allievi durante l’anno.
“Sono orgogliosa dei risultati ottenuti, frutto di mesi di lavoro intenso da parte di tutti gli allievi della scuola. Un ringraziamento particolare va alle famiglie per il supporto che danno ai loro figli e per la fiducia che ripongono ogni giorno nella nostra realtà”.