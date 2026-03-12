Amministrative Barcellona: David Bongiovanni candidato sindaco del centrosinistra

La corsa alle elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto entra nel vivo. Dopo la candidatura già ufficializzata di Melangela Scolaro, sostenuta da Sud chiama Nord, arriva la seconda discesa in campo: questa mattina è stata presentata ufficialmente a Palazzo Longano la candidatura a sindaco di David Bongiovanni, esponente del Partito Democratico.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta in città alla presenza dei rappresentanti dell’area progressista e dei componenti del Movimento Città Aperta, che hanno preso parte all’incontro illustrando le ragioni della scelta e i primi punti programmatici del progetto politico.

Come anticipato nei giorni scorsi da 24live, la candidatura di Bongiovanni nasce dall’intesa tra Partito Democratico e Movimento Città Aperta, che hanno trovato la convergenza su un nome interno al PD per guidare lo schieramento alle prossime amministrative.

Si tratta tuttavia di una candidatura che, almeno in questa prima fase, non rappresenta tutta l’area di centrosinistra: risultano infatti assenti il Partito Socialista Italiano e il Movimento 5 Stelle, che al momento non hanno preso parte alla presentazione né ufficializzato un sostegno al progetto politico.

Con l’annuncio di Bongiovanni sale dunque a due il numero dei candidati sindaco già ufficializzati in vista della prossima tornata elettorale cittadina. Dopo la candidatura di Scolaro, sostenuta da Sud chiama Nord, il fronte progressista prova a costruire un’alternativa attorno alla figura dell’esponente democratico.

Resta invece ancora in attesa di ufficializzazione il nome dell’area di centrodestra, dove nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni ma senza annunci formali.

Come ricordato anche nel recente servizio del TG 24liveNews, la Regione Siciliana ha già fissato le date della prossima tornata elettorale: si voterà domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio, previsto nei comuni con più di 15 mila abitanti in caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno, si svolgerà invece il 7 e l’8 giugno.

In Sicilia saranno circa settanta i comuni chiamati al voto, anche se l’elenco definitivo sarà stabilito con il decreto di indizione dei comizi elettorali atteso entro il 25 marzo.

Nel frattempo, anche a Barcellona Pozzo di Gotto la macchina elettorale si è ormai messa in moto. Con due candidature già ufficiali e il centrodestra ancora silenzioso, la campagna elettorale si prepara ad entrare nel vivo nelle prossime settimane.

L’intervista a David Bongiovanni

Subito dopo la conferenza stampa di presentazione, David Bongiovanni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 24live, spiegando le motivazioni della sua candidatura e le priorità del progetto politico per la città.

Nell’intervista video l’esponente del Partito Democratico ha illustrato le linee guida della proposta amministrativa. Tra i candidati a consiglieri comunali, si è annunciato Felice Mancuso, cittadino barcellonese di 88 anni che si candida “perchè vuole essere parte attiva“.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori mosse sullo scacchiere politico cittadino, con possibili novità soprattutto sul fronte del centrodestra, dove si attende ancora l’ufficializzazione del candidato sindaco.