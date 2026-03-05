Barcellona, l’incontro “Il referendum sulla Legge Nordio: le ragioni per votare no”

In vista del referendum sulla giustizia, che chiamerà i cittadini a votare il 22 e 23 marzo prossimi, a Barcellona Pozzo di Gotto continua il dibattito con un incontro pubblico dal titolo “Il referendum sulla Legge Nordio: le ragioni per votare no”. 

L’evento, pensato come un momento di approfondimento promosso dal “Comitato Avvocati per il No” e dal comitato “Giusto dire No, avrà luogo sabato 7 marzo, alle ore 17:30, presso l’Auditorium comunale del Parco “Maggiore La Rosa”.

Gli interventi

Al centro del dibattito il delicato tema del referendum sulla Legge Nordio, che sarà protagonista di diversi interventi programmati. Tra i relatori:

  • Giacomo D’Amico: Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Messina;

  • Alessandro Liprino: Consigliere della Corte d’Appello di Reggio Calabria e autore del volume “La giustizia non si divide”;

  • Giuseppe G.M. Foti: Portavoce del “Comitato Avvocati per il No” per il Foro di Barcellona P.G.;

  • Caterina La Rocca: Rete degli Studenti Medi.

Il dibattito sarà moderato da Maria Teresa Collica, Associata di Diritto Penale presso l’Università di Messina.

Referendum-7-marzo-714x1024 Barcellona, l'incontro "Il referendum sulla Legge Nordio: le ragioni per votare no"