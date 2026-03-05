Barcellona, l’incontro “Il referendum sulla Legge Nordio: le ragioni per votare no”

In vista del referendum sulla giustizia, che chiamerà i cittadini a votare il 22 e 23 marzo prossimi, a Barcellona Pozzo di Gotto continua il dibattito con un incontro pubblico dal titolo “Il referendum sulla Legge Nordio: le ragioni per votare no”.
L’evento, pensato come un momento di approfondimento promosso dal “Comitato Avvocati per il No” e dal comitato “Giusto dire No“, avrà luogo sabato 7 marzo, alle ore 17:30, presso l’Auditorium comunale del Parco “Maggiore La Rosa”.
Gli interventi
Al centro del dibattito il delicato tema del referendum sulla Legge Nordio, che sarà protagonista di diversi interventi programmati. Tra i relatori:
-
Giacomo D’Amico: Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Messina;
-
Alessandro Liprino: Consigliere della Corte d’Appello di Reggio Calabria e autore del volume “La giustizia non si divide”;
-
Giuseppe G.M. Foti: Portavoce del “Comitato Avvocati per il No” per il Foro di Barcellona P.G.;
-
Caterina La Rocca: Rete degli Studenti Medi.
Il dibattito sarà moderato da Maria Teresa Collica, Associata di Diritto Penale presso l’Università di Messina.