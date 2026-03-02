PlayVolley: vittoria per la maschile, sconfitta al quinto set per la femminile

Successo esterno per la maschile, secondo ko consecutivo al quinto set per la femminile: il fine settimana delle squadre del Campionato di Serie C della Play Volley si chiude con un bilancio in chiaroscuro.

Più Formazione femminile, maratona all’Aia Scarpaci: il quinto set premia le ospiti

All’Aia Scarpaci va in scena un’altra sfida combattuta fino all’ultimo punto. A festeggiare sono le ragazze del Porto Don Bosco di Giardini Naxos, brave a spuntarla al termine di una vera e propria maratona.

Con l’eccezione del terzo set, dominato abbastanza nettamente dalla Più Formazione, gli altri parziali si sono decisi tutti ai vantaggi. Equilibrio massimo anche nel set decisivo, chiuso dalle ospiti sul 15-13.

Maschile, vittoria netta in trasferta

Nella lunga trasferta nella Valle del Belice, Accetta e compagni hanno offerto l’ennesima prova concreta della stagione. Contro il Partanna è arrivato un netto 3-0, frutto di una prestazione solida e senza particolari patemi.

Un successo maturato con autorevolezza, che conferma il buon momento della squadra.

I prossimi appuntamenti

Per la maschile, altro impegno trapanese all’orizzonte: domenica alle 17:30 all’Aia Scarpaci arriverà la formazione dell’Essepiauto Mazara.

La femminile sarà invece impegnata in trasferta: sabato alle 19:30 a Messina, ospite del Cus Unime.