Milazzo: al via i corsi serali dell’ITT “Majorana” per adulti e lavoratori

L’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Ettore Majorana” di Milazzo amplia la propria offerta formativa con l’attivazione dei corsi di istruzione serale di secondo livello, destinati ad adulti e italiani stranieri. I nuovi percorsi partiranno dal prossimo anno scolastico, con inizio delle lezioni previsto a settembre 2026.

L’iniziativa è rivolta ai lavoratori maggiorenni in possesso del titolo di studio del primo ciclo di istruzione e ai minori che abbiano compiuto 16 anni e che dimostrino l’impossibilità di frequentare i corsi diurni.

L’obiettivo è offrire una nuova opportunità di formazione e di crescita professionale, rispondendo alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro locale.

Organizzazione dei corsi e orari

Le lezioni avranno una durata di 23 ore settimanali e saranno strutturate su piani di studio personalizzati. L’attività didattica si svolgerà su cinque giorni settimanali, dalle 16:30 alle 21:30, con la possibilità di una riduzione dell’orario in presenza di crediti formativi riconosciuti.

I crediti potranno derivare da:

titoli di studio conseguiti in Istituti Statali o Paritari;

esperienze lavorative documentate;

percorsi di formazione professionale;

studi ed esperienze personali coerenti con l’indirizzo scelto.

I corsi serali saranno attivati nei seguenti indirizzi, pienamente coerenti con le richieste del territorio:

Chimica, Materiali e Biotecnologie;

Meccanica e Meccatronica;

Informatica e Telecomunicazioni.

Le iscrizioni sono già aperte. Gli interessati possono recarsi direttamente presso gli uffici di segreteria dell’Istituto per ricevere informazioni dettagliate e individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze formative e professionali.