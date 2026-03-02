La Nuova Igea Virtus mantiene il primato dopo l’1-1 con la Nissa

Termina in parità la partita, giocata a Caltanissetta, tra Nissa e Nuova Igea Virtus: un 1-1 intenso e combattuto che conferma l’equilibrio al vertice del campionato.

I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio con Alagna, autore di un colpo di testa potente che non lascia scampo a Testagrossa. Un’esecuzione che indirizza immediatamente il ritmo della gara.

La reazione della Nuova Igea Virtus non si fa attendere. Gli ospiti alzano il baricentro, affidandosi al prezioso lavoro di raccordo tra i reparti di Samake e Cicirello, bravi a cucire il gioco e dare continuità alla manovra.

Nella ripresa, la Nuova Igea Virtus aumenta il pressing e trova energie importanti nel lavoro fondamentale di Maltese, Cardinale e Calafiore, determinanti nel recupero palla e nella costruzione delle ripartenze. La Nissa, dal canto suo, prova a colpire in contropiede e avrebbe anche le occasioni per raddoppiare, ma paga poca lucidità sotto porta.

Il pareggio arriva proprio da una situazione di pressione alta: pallone riconquistato su Agnello, cross immediato al centro e zampata vincente di Samake, che supera Castelnuovo per l’1-1. Un gol pesante, che ristabilisce l’equilibrio e riapre completamente la contesa.

Nel finale la Nissa tenta il tutto per tutto. Al 91′ sfiora il colpaccio con una punizione di Terranova, deviata da Testagrossa in calcio d’angolo: intervento decisivo che blinda il risultato.

Il pareggio consente alla Nuova Igea Virtus di mantenere la testa della classifica, seppur in condivisione con il Savoia.