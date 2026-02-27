L’Igea offre i biglietti per la trasferta. Bonina: “A Caltanissetta andiamo per vincere”

La Nuova Igea Virtus lancia un segnale forte alla propria tifoseria in vista della trasferta di domenica allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta. La società giallorossa ha infatti annunciato che si farà carico del costo del biglietto d’ingresso riservato al settore ospiti, offrendo così l’ingresso gratuito ai sostenitori che seguiranno la squadra nella trasferta contro la Nissa.

Un’iniziativa concreta per favorire la massima partecipazione del pubblico igeano in un match importante della stagione, su cui si è pronunciato anche il Presidente onorario Immacolato Bonina tramite i canali della società:

Un clima di forte determinazione in casa Nuova Igea Virtus, dove il Presidente onorario Immacolato Bonina alla vigilia del match lancia un messaggio chiaro: “rispetto massimo per l’avversario, ma non abbiamo paura di niente e nessuno”.

“A Caltanissetta andiamo per vincere e con lo stesso atteggiamento che ha contraddistinto la nostra stagione e il nostro gruppo”, dichiara Bonina. E aggiunge: “Non ci siamo alleati, sposati o fidanzati con nessuno perché non ne abbiamo bisogno. Se siamo in testa è per una lunga serie di motivi: in campo vanno dei leoni, affamati e desiderosi di mettere dentro il terreno di gioco un lavoro che prosegue e che parte da lontano, da un’identità, da un grande concetto e da un’impostazione societaria e tecnica che non ha eguali. Dalle altre parti c’è chi ha il blasone e ha fatto la serie A, c’è chi ha il Re, come c’è chi ha costruito, senza badare a spese, una rosa per vincere in estate. Noi ci siamo meritati tutto sul campo e continuiamo a vivere di luce propria guardando tutti dall’alto. Chi pensa o dice il contrario è in malafede o sottovaluta tante cose”.