Nuova Igea Virtus: Calafiore e Vacca firmano la vittoria contro il Paternò

La Nuova Igea Virtus oggi consolida il primato al “D’Alcontres-Barone” con un 2-0 contro il Paternò, fanalido di coda. I giallorossi guadagnano così tre punti essenziali, che gli permettono di allungare a +2 sul Savoia. Una partita combattuta, ben gestita dall’Igea, e sbloccata al 29′ con la rete del capitano Claudio Calafiore, poi seguito dal raddoppio siglato al 42′ del secondo tempo da Raffaele Vacca.
“Nessun risultato è scontato, nessuna partita è fatta prima che inizi. Siamo stati bravi a soffrire poco e alla fine chiuderla: quello che oggi ci importava di più era portare a casa i tre punti”, ha dichiarato il vice allenatore della Nuova Igea Virtus, Luca Improta, nel post-partita.
Negli spogliatoi dopo il match anche l’allenatore del Paternò, Francesco Millesi, vecchia conoscenza della Nuova Igea Virtus – di cui ha vestito la maglia dal 2000 al 2003 – che ha espresso l’emozione per il ritorno fra le mura giallorosse.
Nel vivo della partita
La formazione di Salvatore Marra parte con il 3-5-2. Dopo appena tre minuti, Cicirello prova a mirare alla rete con un colpo di testa, mentre all’11’ è Calafiore a cercare la conclusione, guadagnando un calcio d’angolo.
Il gol che rompe l’equilibrio arriva al 29’: Calafiore al volo che non lascia scampo al portiere Lucatelli, firmando l’1-0. Il Paternò prova a reagire e al 34’ conquista il secondo corner della propria partita, ma la retroguardia giallorossa regge senza particolari affanni. Prima dell’intervallo Longo e Provazza tentano il raddoppio, senza fortuna.
Nella ripresa il Paternò rientra in campo con maggiore determinazione, ma De Falco e compagni controllano con ordine. Al 17’ Cicirello ha un’altra occasione, ostacolato però da un rimpallo sfavorevole. Numerose sostituzioni spezzano il ritmo, ma nel finale l’Igea trova il colpo del definitivo ko: al 42’ Vacca, dopo una serpentina, si presenta a tu per tu con Lucatelli e con freddezza sigla la rete del definitivo 2-0.
Implicazioni in classifica e prossimi appuntamenti
In chiave classifica, il successo consolida ulteriormente la posizione della Nuova Igea Virtus, che approfitta del pareggio del Savoia contro la Nissa per portarsi a +2 dalla squadra di Torre Annunziata. Una distanza che restituisce all’Igea controllo del proprio destino nella corsa al vertice.
Positivo per i giallorossi anche l’1-1 tra Athletic Palermo e Gela: un risultato che consente alla formazione di mister Marra di mantenere il primato. Da sottolineare che i nerorosa deve ancora recuperare una gara contro l’Enna, elemento che mantiene la corsa al vertice ancora potenzialmente soggetta a nuovi equilibri.
Il prossimo appuntamento per i giallorossi sarà domenica 1° marzo a Caltanissetta allo Stadio “Marco Tomaselli” nel big match della ventiseiesima giornata contro la Nissa: una sfida che può decidere la stagione.
Tabellino
Nuova Igea Virtus – Paternò Calcio 2-0
Marcatori: Calafiore 29’, Vacca 42’ st.
- Nuova Igea Virtus: De Falco, Squillace, Maddaloni, Cicirello, Longo, Samake, Cess, Provazza, Balsano, Calafiore, Maggio.
A disposizione: Testagrossa, Cham, De Souz, Mascarì, Vacca, Mirashi, Palme, Ferrara, Pagano.
Allenatore: Salvatore Marra.
- Paternò Calcio: Lucatelli, D’Aloia, Di Pietro, Lucca, Marchetti, Ferrandino, Fernandez, Moriceau, Zinnà, Romano, Scalon.
A disposizione: Smith, Di Maria, Cesani, Di Fazio, Brumat, Rizza, Iseppon, Ursino, Bari.
Allenatore: Francesco Millesi.
Arbitro: Sig. Nico Valentini (Bari).
Primo assistente: Sig. Giovanni Giordi (Gubbio).
Secondo assistente: Sig. Marco Tundo (Roma 2).