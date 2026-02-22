Nuova Igea Virtus: Calafiore e Vacca firmano la vittoria contro il Paternò

La Nuova Igea Virtus oggi consolida il primato al “D’Alcontres-Barone” con un 2-0 contro il Paternò, fanalido di coda. I giallorossi guadagnano così tre punti essenziali, che gli permettono di allungare a +2 sul Savoia. Una partita combattuta, ben gestita dall’Igea, e sbloccata al 29′ con la rete del capitano Claudio Calafiore, poi seguito dal raddoppio siglato al 42′ del secondo tempo da Raffaele Vacca.

“Nessun risultato è scontato, nessuna partita è fatta prima che inizi. Siamo stati bravi a soffrire poco e alla fine chiuderla: quello che oggi ci importava di più era portare a casa i tre punti”, ha dichiarato il vice allenatore della Nuova Igea Virtus, Luca Improta, nel post-partita.