Carnevale di Barcellona Pozzo di Gotto, sfilata rinviata a sabato 28

La nuova data ufficiale del Carnevale barcellonese

L’attesa per la nuova data ufficiale del Carnevale barcellonese è terminata: la sfilata dei carri prevista nel centro cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto per la scorsa domenica, poi annullata a causa del maltempo, è stata posticipata a sabato 28 febbraio.

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, che definisce la decisione come una scelta condivisa, maturata “di comune accordo con le Autorità Civili ed Ecclesiastiche, stabilendo lo svolgimento nella giornata di sabato al fine di non intaccare le celebrazioni domenicali del periodo di Quaresima, nel rispetto del significato religioso che tale tempo riveste per la nostra comunità”.

Percorso confermato, cambia solo l’orario

Il percorso dei carri allegorici del Carnevale rimarrà invariato, con una partenza programmata dai parcheggi della Vecchia Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, ad eccezione dell’orario di partenza, posticipato alle ore 16:30 rispetto al programma originale.

Si legge nel comunicato:

“Si precisa che il programma del 28 non subirà alcuna modifica rispetto al cartellone già pubblicato, fatta salva la variazione dell’orario sopra indicata”.

L’invito alla partecipazione e i ringraziamenti

L’Amministrazione ha invitato tutta la cittadinanza ad una partecipazione numerosa, non mancando di ringraziare tutti coloro i quali si sono prodigati nell’organizzione del Carnevale, collaborando e contribuendo attivamente.