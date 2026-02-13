Barcellona, prosegue il monitoraggio per il maltempo

Il maltempo continua a mettere a dura la prova la Sicilia. Prosegue da due giorni l’allerta meteo a Barcellona Pozzo di Gotto: arancione ieri, gialla oggi.

In città, il Club Radio C.B., dopo le forti piogge e raffiche di vento di questa notte, ha avviato un’attività di monitoraggio per intervenire su eventuali criticità.

L’intervento di maggiore rilevanza, al momento, risulta quello di ieri pomeriggio per il crollo di un muro lungo la via Leopardi, in prossimità dell’Arena Montecroci. Sulla carreggiata erano presenti numerosi detriti che, fortunatamente, non hanno messo in pericolo i cittadini. Per questo motivo, la strada è stata chiusa al transito sino alla messa in sicurezza.

Cavo dell’alta tensione a rischio in via Idria

Per quanto riguarda la notte appena trascorsa, si registrano la caduta di rami, pali della pubblica illuminazione e alcuni cartelloni divelti.

In via Idria un cavo dell’alta tensione si è spezzato, cadendo sul cancello di un’abitazione e lasciando al buio l’intera strada, insieme al rione Panteini.

La situazione della zona costiera e dei torrenti

Per quanto riguarda, invece, il lungomare di Spinesante, da tempo oggetto di erosione a causa delle mareggiate, questa mattina la strada è vittima dei detriti, soprattutto nella zona in prossimità del depuratore. In ogni caso, il litorale risulta momentaneamente percorribile, seppur prestando la massima attenzione alle onde alte.

Il livello dei torrenti a Barcellona, in seguito a questa intensa ondata di maltempo, sembrerebbe nella norma, ma sarà necessario continuare a monitorare la situazione e l’evoluzione dei prossimi fenomeni atmosferici.