All’I.C. “D’Alcontres-Balotta” nasce la Cassetta dell’ascolto contro bullismo e cyberbullismo

Un nuovo strumento di prevenzione e ascolto entra ufficialmente nelle scuole dell’Istituto Comprensivo “D’Alcontres-Balotta”. Inaugurata il 9 febbraio 2026 la Cassetta dell’ascolto, un’iniziativa pensata per contrastare bullismo e cyberbullismo e per intercettare in modo tempestivo situazioni di disagio tra gli studenti.

L’attivazione del progetto si inserisce nel solco delle iniziative legate alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, celebrata lo scorso 7 febbraio e anticipa il Safer Internet Day del 10 febbraio, confermando l’attenzione dell’Istituto ai temi della cittadinanza digitale e della sicurezza in rete.

Un presidio di ascolto e legalità

La Cassetta dell’ascolto consentirà agli alunni di lasciare segnalazioni, richieste di aiuto o testimonianze, anche in forma anonima. Un canale diretto e riservato, pensato per dar voce a chi spesso fatica a parlare. I messaggi saranno visionati esclusivamente dal referente d’Istituto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, prof. Rosario Andrea Cristelli, nonché promotore dell’iniziativa che ha trovato immediato sostegno nella Dirigente Scolastica Patrizia Italia.

La misura è pienamente coerente con le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito e con quanto già previsto dal regolamento d’istituto, che promuove percorsi di cittadinanza attiva, rispetto della dignità umana e prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.

Arte come strumento di riflessione

Alla Cassetta, di colore blu, si è affiancata anche una dimensione artistica e simbolica. È stata infatti allestita una mostra permanente con un’opera grafica tematica dell’artista Matt Dragà, pensata per stimolare una riflessione continua sui valori della convivenza civile e della legalità.

L’opera, donata grazie alla collaborazione con l’associazione culturale no profit GALLERIA PROgetto CITTÀ, era stata realizzata in occasione della Ventesima Giornata del Contemporaneo ed esposta al Villino Liberty di via Roma.

Un impegno quotidiano contro ogni forma di prevaricazione

“La nostra scuola si impegna quotidianamente a promuovere un ambiente sicuro e inclusivo – si legge nella nota ufficiale della scuola – dove la diversità è un valore e ogni studente è chiamato a essere parte attiva nel contrasto alla violenza.”

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Patrizia Italia, ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in un percorso più ampio volto a contrastare ogni forma di prevaricazione, dal body shaming all’incitamento negativo sui social network e quindi promuovendo la sicurezza in rete.