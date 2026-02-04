Barcellona, arrestato pusher 29enne di origine tunisina

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 29enne di origini tunisine, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi antidroga pianificati dalla Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G. sul territorio.

Perquisizione e arresto

In particolare, durante una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno rinvenuto:

oltre 200 grammi di hashish , divisi in due panetti nascosti nell’armadio della camera da letto;

un bilancino di precisione ;

370 euro in contanti, ritenuti provento della presunta attività illecita.

Alla luce di quanto emerso, il 29enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente sequestrato sarà inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Azioni preventive e di contrasto sul territorio

La Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G. prosegue con le iniziative di di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, coordinate con la Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera.

L’obiettivo è garantire sicurezza e controllo sul territorio, attraverso un’azione combinata di prevenzione e repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti.