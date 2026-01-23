Messina, la polizia rintraccia la giovane donna allontanatasi da Livigno

Sta bene ed è a casa la giovane donna allontanatasi da Livigno (SO) lo scorso mese

di dicembre. Gli Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno rintracciato la

ventiduenne nella giornata di ieri, a Messina, in via Tommaso Cannizzaro.

Fondamentale la segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Messina da parte di un cittadino, autista di autobus privati, che aveva indicato la giovane donna, il cui allontanamento era stato già segnalato in una nota trasmissione televisiva.

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina,

impegnati nel controllo del territorio, l’hanno immediatamente rintracciata, appurando

che si trattasse effettivamente della stessa giovane allontanatasi dalla provincia di Sondrio.

Appurate le buone condizioni di salute della donna ed attivati i necessari canali di

comunicazione con la famiglia – immediatamente rassicurata dalla Polizia di

Stato in proposito – la Questura di Sondrio e la Stazione dei Carabinieri di Livigno, che avevano seguito la vicenda, la Questura di Messina ha provveduto a garantire il rientro a casa della ventiduenne accompagnandola all’aeroporto di Catania per il volo verso casa, dove ad attenderla c’erano i suoi cari.