Nuova Igea Virtus: dopo Lomolino e Di Paola, rescisso anche il contratto con il centrocampista Atteo

La Nuova Igea Virtus ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il centrocampista Antonio Atteo. La rescissione di Atteo rappresenta un ulteriore passo avanti nei movimenti di mercato del club giallorosso.

L’atleta, campano classe 2001, vanta oltre 200 presenze in Serie D avendo giocato nelle giovanili con la Nocerina. Dopo essere rimasto al Casarano per oltre tre anni e mezzo, ha militato alla Casertana, al Castrovillari e alla Vibonese, portando in campo qualità e corsa, fino ad approdare quest’estate alla Nuova Igea Virtus.

*Immagine in evidenza di Nuova Igea Virtus.