Trasporto scolastico: prorogato il servizio fino a maggio 2026

L’Amministrazione Comunale informa famiglie e studenti che è stata confermata la proroga dello Scuolabus, ribadendo l’impegno a garantire il diritto allo studio in condizioni di piena sicurezza e regolarità.
Grazie ad una specifica determina comunale, il servizio è stato ufficialmente prorogato fino al 29 maggio 2026, assicurando così continuità e copertura per le linee Acquaficara – Gurafi, Oreto e Sant’Antonio. Una scelta che punta a ridurre al minimo i disagi e ad offrire stabilità alle famiglie.
Per garantire un passaggio fluido e senza interruzioni, la gestione resterà affidata alla ditta uscente, che nei mesi precedenti ha dimostrato efficienza e affidabilità nello svolgimento del servizio.
L’avvio operativo è previsto nei prossimi giorni, una volta conclusi gli ultimi adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa. Si tratta di passaggi indispensabili per certificare la sicurezza dei mezzi e la piena regolarità contrattuale, a tutela degli studenti e degli operatori.
Gli uffici comunali stanno lavorando con la massima urgenza: la data ufficiale di partenza sarà comunicata tempestivamente a tutte le famiglie non appena le procedure saranno completate.
“Il nostro obiettivo è fornire un servizio efficiente, sicuro e senza interruzioni.” – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Neri Recupero – “Abbiamo scelto di finanziare la proroga interamente con fondi comunali per rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità scolastica, operando sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.”