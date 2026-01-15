Trasporto scolastico: prorogato il servizio fino a maggio 2026

L’Amministrazione Comunale informa famiglie e studenti che è stata confermata la proroga dello Scuolabus, ribadendo l’impegno a garantire il diritto allo studio in condizioni di piena sicurezza e regolarità.

Grazie ad una specifica determina comunale, il servizio è stato ufficialmente prorogato fino al 29 maggio 2026, assicurando così continuità e copertura per le linee Acquaficara – Gurafi, Oreto e Sant’Antonio. Una scelta che punta a ridurre al minimo i disagi e ad offrire stabilità alle famiglie.

Per garantire un passaggio fluido e senza interruzioni, la gestione resterà affidata alla ditta uscente, che nei mesi precedenti ha dimostrato efficienza e affidabilità nello svolgimento del servizio.

L’avvio operativo è previsto nei prossimi giorni, una volta conclusi gli ultimi adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa. Si tratta di passaggi indispensabili per certificare la sicurezza dei mezzi e la piena regolarità contrattuale, a tutela degli studenti e degli operatori.

Gli uffici comunali stanno lavorando con la massima urgenza: la data ufficiale di partenza sarà comunicata tempestivamente a tutte le famiglie non appena le procedure saranno completate.