La Nuova Igea Virtus smentisce le voci: “Nessun provvedimento federale, pronti a tutelarci”

La Nuova Igea Virtus prende posizione e respinge con fermezza le recenti notizie di stampa che, nelle ultime ore, hanno coinvolto la società e i tesserati. Con una nota ufficiale diffusa nella giornata di ieri, il club giallorosso chiarisce di non aver ricevuto alcuna convocazione né alcun provvedimento da parte degli organi federali.

La società precisa inoltre che, qualora dovessero emergere sviluppi formali in sede federale, provvederà a difendere le proprie ragioni davanti agli organi competenti della giustizia sportiva.

Nel comunicato, inoltre, la Nuova Igea Virtus sottolinea anche come tali affermazioni, giudicate diffamanti, non comprometteranno in alcun modo la serenità dell’ambiente né il clima che fino ad oggi ha caratterizzato la stagione in corso.

Infine, il club non esclude di ricorrere alle vie legali per tutelare la propria reputazione, riservandosi di agire nelle sedi opportune.