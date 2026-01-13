Eliman Cham è un nuovo giocatore della Nuova Igea Virtus

La Nuova Igea Virtus comunica di aver raggiunto un accordo con la Carrarese Calcio 1908 per il prestito, fino al termine dell’attuale stagione, del calciatore Eliman Cham.

Difensore ed esterno e mancino, classe 2005, Cham possiede doppia nazionalità: gambiana e ghanese. Dotato di grande potenza fisica, struttura, velocità e forte personalità. Il giovane calciatore arriva dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio nella formazione apuana (Serie B), proprietaria del cartellino fino al 30 giugno giugno 2028.

Abile nel coniugare quantità e qualità grazie a importanti doti tecniche, Eliman Cham vanta già due stagioni in Serie D con la maglia della Reggina, collezionando 52 presenze e 5 reti. Proprio in Calabria si è affermato una pedina affidabile e un difensore di sicuro rendimento. Cresciuto tra il Quarto Afrogad, società campana, e il settore giovanile della Cremonese, il neo giallorosso si è detto fin da subito entusiasta di vestire la maglia della Nuova Igea Virtus.

“Ringrazio la società, il direttore Chiavaro e mister Marra per l’opportunità concessa – commenta Cham, che vestirà la maglia numero 6 -. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff e di un gruppo che sta facendo un campionato straordinario. Conosco il calore dei tifosi e sono pronta a gioire insieme a questa città.”

Anche il presidente giallorosso Massimo Italiano :“L’arrivo di Cham non può che confermare quanto abbiamo promesso, ovvero che non stiamo lesinando sforzi pur di continuare bene e fare bene come stiamo facendo. La città e noi dirigenti vogliamo mettere tutti nelle condizioni di dare il massimo per la Nuova Igea Virtus.”

*Immagine in evidenza di Nuova Igea Virtus.