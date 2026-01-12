La tradizione e la solidarietà negli ospedali grazie agli Zampognari barcellonesi

Come già annunciato dalla nostra testata, il Natale all’insegna della solidarietà, della musica e della tradizione siciliana si è svolto negli ospedali di Barcellona, Milazzo e Patti grazie all’Associazione Zampognari Barcellonesi “Salvatore Grasso” che ha regalato momenti di autentica magia natalizia all’interno di alcuni ospedali del territorio, portando conforto, sorrisi e vicinanza a pazienti, familiari e operatori sanitari.

L’iniziativa ha preso il via domenica 29 dicembre all’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove, tra le corsie e i reparti, le melodie delle zampogne hanno riscaldato l’atmosfera della mattinata. A seguire, gli zampognari hanno fatto tappa all’Ospedale di Patti, continuando il loro percorso di condivisione e umanità.

Il “Natale di Solidarietà” si è poi concluso venerdì 3 gennaio con l’appuntamento pomeridiano all’Ospedale di Milazzo, completando un itinerario che ha unito musica popolare, spirito natalizio e attenzione verso le fasce più fragili della comunità.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che ha confermato ancora una volta come la cultura popolare e le tradizioni possano diventare strumenti preziosi di umanizzazione delle cure, capaci di creare legami e portare un messaggio di speranza nei luoghi della sofferenza.