Natale di Solidarietà: gli Zampognari Barcellonesi portano la magia natalizia negli ospedali

Un Natale di Solidarietà all’insegna della musica e della tradizione siciliana. L’Associazione Zampognari Barcellonesi “Salvatore Grasso” porterà l’atmosfera natalizia nei reparti ospedalieri del territorio, regalando momenti di conforto e vicinanza a pazienti, familiari e personale sanitario.

Il primo appuntamento è in programma domenica 29 dicembre presso l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dalle 9.30 alle 11.00, seguito dalla tappa all’Ospedale di Patti dalle 11.30 alle 13.00.

L’iniziativa proseguirà venerdì 3 gennaio, nel pomeriggio, all’Ospedale di Milazzo, completando un percorso di solidarietà che unisce musica tradizionale, spirito natalizio e attenzione sociale.

Un gesto semplice ma significativo che conferma il valore della cultura popolare come strumento di umanizzazione delle cure e di vicinanza alle comunità locali.