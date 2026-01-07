“La Forza della Fragilità”: l’incontro del Lions Club a Barcellona

Un momento di riflessione e confronto su fragilità venerdì 9 gennaio, alle ore 16:30, avrà luogo presso il Parco “La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si terrà l’incontro pubblico “La forza della fragilità: dalla resilienza all’inclusione sociale”, promosso dal Lions Club Barcellona P.G., presieduto da Pina Rita Bruno, nell’ambito delle attività del Distretto Lions 108Yb Sicilia.

Dalla resilienza all’inclusione sociale: gli interventi

L’iniziativa gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarrà Sant’Andrea, l’ASP di Messina e l’Università degli Studi di Messina, e si compone di diversi interventi.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali, affidati alla presidente del Lions Club Barcellona P.G. Avv. Pina Rita Bruno, alla presidente del Lions Club Satellite Novara di Sicilia Avv. Elisabetta Sofia, al sindaco di Barcellona P.G. Giuseppe Calabrò, al sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, al direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì e ai rappresentanti della sanità pubblica del territorio, dott. Giuseppe Cocuzza – Direttore Sanitario P.O. Barcellona P.G. ASP5 –, dott. Francesco Ferrau – Direttore Dipartimento Oncologico e U.O.C. Oncologia P.O. Taormina – e dott. Mario Raffaele – Responsabile U.O.S. Oncologia P.O. Barcellona P.G.

L’incontro sarà introdotto dall’avv. Giuseppina Siracusa, delegata al Service Distrettuale Lions, e moderato dalla dott.ssa Rosalba Rossello, Dirigente Medico dell’U.O.S. di Oncologia dell’ospedale “N. Cutroni Zodda” di Barcellona P.G.

Ricco e articolato il programma degli interventi. Si parlerà di prevenzione oncologica e nuovi orizzonti terapeutici con la dott.ssa Alessia Dottore, dirigente medico dell’U.O.C. di Oncologia Medica del P.O. “San Vincenzo” di Taormina; di resilienza e lotta quotidiana contro il cancro con la dott.ssa Elisabetta Privitera, psico-oncologa; e di inclusione sociale e diritto all’oblio oncologico con la prof.ssa Concetta Parrinello, ordinaria di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Messina.

La Sala di estetica “Michelangelo” al “Cutroni Zodda” di Barcellona

Nel corso dell’iniziativa sarà inoltre presentato il progetto di realizzazione della Sala di estetica “Michelangelo”, dedicata alla memoria di Michelangelo, presso il reparto di Oncologia dell’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G.

Le conclusioni saranno affidate alle Autorità Lionistiche, a testimonianza dell’impegno del Lions Club nel sostenere progetti di inclusione, solidarietà e attenzione alle fragilità.

Un appuntamento che unisce sanità, istituzioni, mondo accademico e volontariato, con l’obiettivo di trasformare la fragilità in forza e di promuovere una cultura della cura, della dignità e dei diritti.