Medicina trasfusionale di Patti: un’eccellenza sanitaria per autosufficienza di sangue e assistenza clinica

La U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Patti si conferma una struttura di eccellenza nel panorama sanitario siciliano, distinguendosi per risultati di rilievo nell’autosufficienza di sangue, nella produzione di emocomponenti e nelle attività cliniche a supporto dei presidi ospedalieri del territorio, anche grazie alla collaborazione con le associazioni di donatori di sangue.

“La Medicina Trasfusionale di Patti rappresenta oggi una realtà di comprovata eccellenza – afferma il direttore della U.O.C., Gaetano Crisà – avendo raggiunto risultati significativi sia sul fronte dell’autosufficienza di sangue sia nell’ambito dell’assistenza diretta all’utenza”.

Autosufficienza di sangue e continuità assistenziale

Nel corso degli anni, la struttura ha consolidato elevati livelli di autosufficienza, garantendo continuità, sicurezza e appropriatezza alle attività cliniche dei presidi ospedalieri serviti. La disponibilità costante di emocomponenti consente di rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie del territorio.

Parallelamente, si è registrato un forte sviluppo dell’attività assistenziale ambulatoriale, rivolta a pazienti che necessitano di trasfusioni e terapie infusionali, con centinaia di prestazioni mensili erogate secondo standard organizzativi e professionali di alta qualità.

Lavoro di squadra e integrazione multiprofessionale

“I risultati raggiunti – prosegue Crisà – sono il frutto di un lavoro di squadra solido e coeso: medici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e infermieri operano quotidianamente con competenza, responsabilità e spirito di servizio”.

L’integrazione multiprofessionale si conferma un elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali e organizzativi della Medicina Trasfusionale di Patti.

Il ruolo chiave delle associazioni di donatori di sangue

Elemento strategico dell’attività della U.O.C. è la collaborazione strutturata con oltre venti associazioni di donatori di sangue, vero e proprio patrimonio del sistema trasfusionale. Questo rapporto continuo con il volontariato organizzato ha permesso di rafforzare la cultura della donazione, incrementare la raccolta e consolidare un modello virtuoso di sanità partecipata.

Il supporto della Direzione Strategica

Fondamentale anche il ruolo della Direzione Strategica, che ha riconosciuto l’importanza centrale del Servizio Trasfusionale e il valore delle associazioni dei donatori. Il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e il direttore amministrativo Giancarlo Niutta hanno garantito un supporto costante e concreto, condividendo pienamente gli obiettivi di autosufficienza, sicurezza e continuità assistenziale.

Una struttura orientata al futuro

La sinergia tra Direzione Strategica, professionisti sanitari e volontariato ha rappresentato un fattore chiave per i traguardi raggiunti, confermando la Medicina Trasfusionale di Patti come una struttura dinamica, affidabile e orientata al futuro, capace di coniugare qualità dell’assistenza, sostenibilità del sistema sanitario e centralità del paziente e del donatore.