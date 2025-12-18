Arriva in libreria “Mente Selvaggia”, il nuovo libro di Steve Biddulph per trasformare l’ansia

Un aiuto concreto per affrontare uno dei disturbi più diffusi del nostro tempo: arriva in libreria “Mente Selvaggia. Trasforma l’ansia e vivi intensamente una vita piena di amore”, il nuovo libro di Steve Biddulph, psicologo, educatore e autore di numerosi bestseller internazionali, pubblicato da Verduci Editore.

Secondo le stime più recenti, l’ansia colpisce una persona su tre nel mondo, confermandosi una vera emergenza di salute mentale. È in questo scenario che si inserisce l’opera di Biddulph, che propone una prospettiva innovativa e accessibile per comprendere e gestire l’ansia.

Ansia e salute mentale: riscoprire la “mente selvaggia”

Nel volume, Steve Biddulph offre una lettura originale della crisi psicologica contemporanea, invitando a ristabilire un equilibrio tra pensiero razionale e dimensione intuitiva ed emotiva. Al centro del libro c’è il concetto di “mente selvaggia”: la parte istintiva, non verbale e corporea del cervello, spesso ignorata nella cultura occidentale ma essenziale per il benessere psicologico.

“La parte animale della tua mente è la chiave per una buona salute mentale – spiega Biddulph – È il vero te, non l’intreccio di pensieri, preoccupazioni ed ego che credi di essere”.

Secondo l’autore, l’ansia nasce spesso da una iperattività del pensiero analitico e da una perdita di contatto con l’intelligenza intuitiva del corpo.

Il “cervello animale” come alleato contro l’ansia

Biddulph sottolinea come il nostro cervello istintivo sia in grado di elaborare informazioni in modo rapidissimo, molto prima del pensiero cosciente.

“Quando parli con qualcuno – osserva – è il cervello destro che ti segnala immediatamente se sei al sicuro, se puoi fidarti o se qualcosa non va“.

L’obiettivo non è eliminare la mente logica, ma integrarla con la percezione corporea. “Otteniamo risultati migliori – afferma l’autore – quando i due lati del cervello lavorano come una squadra“.

Un libro pratico per vivere meglio le relazioni

Attraverso storie di vita reale, riferimenti alle neuroscienze ed esercizi pratici, Mente Selvaggia fornisce strumenti utili per:

riconoscere e gestire l’ansia quando si presenta;

rafforzare i confini emotivi;

ritrovare calma e sicurezza interiore;

vivere relazioni affettive più autentiche;

sviluppare il coraggio di costruire una vita più piena e consapevole.

Il messaggio centrale del libro è che anche nelle situazioni più difficili è possibile mobilitare la propria forza interiore e ritrovare un senso di equilibrio emotivo.

Una guida per affrontare l’ansia nel mondo contemporaneo

In un’epoca dominata dalla velocità, dalla razionalità estrema e dalla pressione costante, Mente Selvaggia invita a riscoprire una saggezza profonda e intuitiva, capace di guidare le scelte quotidiane e migliorare la qualità della vita emotiva.

Il nuovo libro di Steve Biddulph si propone così come una lettura fondamentale per chi soffre d’ansia, ma anche per chi desidera comprendere meglio se stesso e vivere relazioni più autentiche e significative.