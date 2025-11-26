Pallavolo, torna in Sicilia in Trofeo delle Regioni: la soddisfazione del Presidente FIPAV Locandro

I giovani pallavolisti italiani a Catania dal 22 al 27 giugno prossimi

“Subito al lavoro per una grande edizione.”

Il Presidente FIPAV Sicilia, Antonio Locandro, esprime soddisfazione per l’assegnazione alla Sicilia del Trofeo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile di volley in Italia. Il Consiglio Federale, riunitosi a Firenze nei giorni scorsi ha ufficializzato le date dell’evento, che torna nell’Isola riconoscendo il valore della pallavolo siciliana e il lavoro svolto negli ultimi anni.

La grande pallavolo giovanile farà tappa a Catania, che dal 22 al 27 giugno 2026, diventerà cuore pulsante del movimento giovanile italiano, capace di richiamare giovani e appassionati da tutta Italia.

Il Trofeo delle Regioni, nato nel 1982 su iniziativa della FIPAV, rappresenta da sempre un momento di confronto tra le selezioni dei vari comitati. Nella sua lunga storia, migliaia di atlete e atleti vi hanno preso parte, cogliendo un’opportunità unica di crescita: molti di loro hanno poi indossato e onorato la maglia della nazionale.