Nuova Igea Virtus, pari senza emozioni: addio vetta. Solo due tiri in porta nel lento 0-0 col Ragusa

L’Igea Virtus al momento non è più capolista. Il pareggio a reti inviolate contro il Ragusa, maturato ieri in una gara dai ritmi bassissimi e povera di occasioni, costa ai giallorossi il sorpasso in classifica. Un punto che allunga comunque a sei la serie di risultati utili consecutivi, ma che conferma allo stesso tempo le difficoltà offensive della squadra di Mister Marra.

Il racconto della partita

La partita è stata condizionata da un campo pesante a causa della pioggia battente, che ha rallentato ulteriormente un match già bloccato. Nel primo tempo il Ragusa ha prodotto l’unico vero tiro in porta della frazione, un mancino di Carone al 44’ che De Falco è riuscito a deviare in angolo. Per il resto, poche idee e tante difficoltà per una Nuova Igea incapace di trovare spazi fra le linee iblee ma pronta a mantenere alto l’equilibrio tra difesa e tentativo di attacco.

Nella ripresa del secondo tempo, il copione non cambia: ritmo basso, tanti duelli in mezzo al campo e pochissime conclusioni. La Nuova Igea si fa vedere soltanto nel finale, quando una timida offensiva porta all’unico tiro nello specchio del secondo tempo, firmato Cicirello e respinto da Esposito. Nemmeno l’ingresso del giovane Torre (classe 2009) riesce a dare una scossa a una squadra che ci prova da lontano ma senza precisione.

La conclusione

Il muro del Ragusa, squadra molto fisica, regge fino alla fine e lo 0-0 appare inevitabile. La Nuova Igea Virtus esce dal “D’Alcontres” con un punto che muove la classifica, ma perde la vetta. Servirà ora ritrovare ritmo e incisività per tornare a correre. Intanto, nella trasferta a Vibo Valentia, Calafiore è squalificato e la tenacia non dovrà mancare.

Igea Virtus-Ragusa 0-0

Igea Virtus (3-5-2): De Falco; Maggio (21’ st Torre), Maddaloni, Maltese; Cess, Balsano (1’ st Mirashi), Calafiore, Cardinale (30’ st Atteo), Squillace; Cicirello, Longo. A disp.: Testagorssa, Della Guardia, Lomolino, Di Paola, Pagano, D’Amico. All. Marra.

Ragusa (4-4-2): M. Esposito; Benassi, Callegari, Accetta, Prestigiacomo; Bianco, D’Amore, Memeo, D’Innocenzo; Capone, Campanile. A disp.: Bonagura, B. Esposito, Aronica, Battaglia, SInastra, Brugaletta, Cantone, Palladino, Guzzo. All. Lucenti.

Arbitro: Pina di Como.

Note: Recupero: pt 1’; st 5’.