Online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews

Torna il nuovo appuntamento con il Tg 24liveNews, il settimanale di informazione dedicato ai principali fatti di cronaca, politica, attualità, sport ed eccellenze del territorio.
L’edizione di oggi è condotta da Flaviana Gullì, che accompagnerà gli spettatori in una rassegna completa e approfondita delle notizie più rilevanti provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e provincia.
Cronaca
Si apre con la cronaca giudiziaria:
-
Carcere di Barcellona, confermate dalla Corte d’Appello di Messina numerose condanne per traffico di droga e telefoni cellulari all’interno dell’istituto penitenziario.
-
Falcone, fermata una trentenne accusata del tentato omicidio di un uomo di 67 anni.
-
Messina, sequestrata un’ampia discarica abusiva nel torrente Guidari: disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti le ipotesi di reato.
Politica e Attualità
Ampio spazio ai temi locali:
-
Le infiltrazioni al PalAlberti e l’incontro tra la società Barcellona Basket e l’Amministrazione comunale.
-
La proposta del movimento Città Aperta per l’istituzione del Garante della persona disabile.
-
L’Università di Messina conferisce la laurea honoris causa a Paola Cortellesi per l’impegno culturale e sociale del film “C’è ancora domani”.
-
La Lega Navale Italiana dedica l’imbarcazione “La donna blu” a Sara Campanella, simbolo di memoria e rinascita.
Eccellenze barcellonesi
Il territorio continua a distinguersi:
-
Il giovane chitarrista Giuseppe Spadaro vola alla finale del Tour Music Fest 2025.
-
Successo alla Fiera Cavalli Verona per Imen Ben Amor, vincitrice nella gara di salto ostacoli, e per Antonino Grasso, terzo classificato nella categoria “Arte ed Eleganza”.
Sport
Nella pagina sportiva:
-
Tre podisti barcellonesi protagonisti alla Maratona di Palermo.
-
Vittoria del Barcellona Basket nel derby contro Basket School Messina.
-
La Nuova Igea Virtus resta saldamente in testa alla classifica.
-
Aggiornamenti sulle gare di PlayVolley e PiùFormazione.
In chiusura, lo spot della Polizia di Stato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell’ambito della campagna “…questo NON è AMORE”.