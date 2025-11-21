“La donna blu”, l’imbarcazione dedicata a Sara Campanella dalla LNI

“Il mare come simbolo di memoria, rispetto e rinascita”: questo è il messaggio che Lega Navale Italiana – Sezione di Sant’Agata Militello vuole trasmettere organizzando, in data 22 novembre 2025, presso il Porto – Marina di Capo d’Orlando, una cerimonia per l’intitolazione dell’imbarcazione “La donna blu”, dedicata alla memoria della Dott.ssa Sara Campanella.

Per anticipare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, la Lega ha deciso di tenere la cerimonia proprio in data 22 novembre. L’intitolazione vuole celebrare la memoria della giovane studentessa, strappata alla vita da un gesto di violenza.

Alla cerimonia prenderanno parte la famiglia di Sara, i soci della Lega Navale Italiana, le scuole del territorio, gli scout nautici, l’Associazione Nazionale Magistrati, le Associazioni del terzo settore attivamente coinvolte nelle campagne antiviolenza e le Autorità locali. Tutti sono uniti dal desiderio di ricordare la giovane e di trasformare il dolore in impegno collettivo contro ogni forma di violenza, in un momento di forte presa d’atto, che scuoterà le coscienze di tutti.

“Lega Navale, porto sicuro contro ogni genere di violenza”

L’intitolazione dell’imbarcazione a Sara Campanella si inserisce nel contesto della campagna nazionale “Cima Rossa” promossa dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana, che mira a unire la condanna di ogni violenza di genere con la promozione dei valori del rispetto, della solidarietà e dell’inclusione sociale.

Il “master message” 2025 della campagna – “Lega Navale, porto sicuro contro ogni genere di violenza” – rappresenta un impegno concreto e condiviso da tutte le Sezioni della LNI.

Il simbolo della cima rossa vuole evocare il legame che unisce i soci della Lega Navale Italiana in un’unica missione: tendere una cima, un aiuto, alle donne vittime di violenza, offrendo sostegno, ascolto e sensibilizzazione attraverso attività sul territorio, in collaborazione con scuole, istituzioni, forze dell’ordine e centri antiviolenza.

“Mi amo troppo per stare con chiunque”, la targa in onore di Sara

A chiusura della cerimonia, inoltre, sarà scoperta la targa “Mi amo troppo per stare con chiunque – Sara Campanella”, apposta sulla barca sociale “La Donna Blu”.

“Con questa intitolazione” – dichiara il Presidente della Sezione Carmelo Di Giorgio – “vogliamo che il nome di Sara navighi sempre con noi, come segno di amore, di memoria e di impegno.

La sua storia non deve essere dimenticata: il mare diventa così simbolo di libertà, rispetto e rinascita. Un porto sicuro per tutti, contro ogni forma di violenza o sopraffazione.”

La Lega Navale Italiana – Sezione S.Agata Militello si auspica che il nome di Sara Campanella continui così a vivere tra le onde, come esempio di coraggio, libertà e rispetto: valori che il mare insegna a custodire e a difendere ogni giorno.