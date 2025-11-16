Online la nuove edizione del tg settimanale 24liveNews

La nuova edizione del Tg24live News, condotta dal nostro gironalista Tindaro Natoli, è online con tutte le principali notizie di cronaca, politica, attualità e sport che hanno segnato la settimana nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina e provincia.

Apre il tg l’operazione anti-caporalato a Barcellona Pozzo di Gotto: un 48enne tunisino e tre imprenditori florovivaistici sono stati posti ai domiciliari per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e violazioni in materia di immigrazione clandestina. Sindacati e associazioni esprimono gratitudine alle Forze dell’Ordine.

A Messina, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne trovato con oltre 10 kg di marijuana nascosti in un doppiofondo di un furgone appena sbarcato dal traghetto.

A Milazzo, lezioni sospese all’ITET “Da Vinci” dopo un incendio doloso che ha annerito i locali del primo piano. Indagini in corso, forte sdegno da parte del Provveditore Leon Zingales.

A Barcellona Pozzo di Gotto avviate le indagini preliminari per la bonifica dell’ex discarica di Trefinaite. Annunciati i responsabili tecnici e gli obiettivi della procedura.

Spazio poi alle interviste: l’Assessore Roberto Molino commenta la sentenza sui buoni pasto, mentre il Segretario Provinciale PD Armando Hyerace spiega le motivazioni del sit-in al “Cutroni Zodda”.

La comunità della Valle del Mela piange la scomparsa di Angela Bianchetti, figura simbolo della lotta ambientale e dell’inclusione sociale. Commosso anche il ricordo del sindaco Giuseppe Calabrò.

A Taormina arriva un prestigioso riconoscimento nazionale: l’accreditamento di II livello della Società Italiana di Ecocardiografia al Laboratorio diretto dalla dott.ssa Luciana Lombardo.

Successo siciliano anche alla Fieracavalli 2025 di Verona, dove il barcellonese Antonino Grasso conquista il terzo posto nella categoria “Arte ed Eleganza” insieme alla cavalla Maroma P.R.E.

Aurora Puliafito presenta i film e le serie TV in uscita nella settimana.

Tre bronzi per la Tiger’s Den Barcellona ai Campionati Italiani Assoluti di Taekwondo.

Aggiornamenti su volley, basket e calcio: il Barcellona Basket torna a vincere e si prepara alla sfida contro Basket School Messina; la Nuova Igea Virtus mantiene la vetta e si prepara alla trasferta contro il Castrum Favara.