Presentazione del libro “Il viaggio impossibile di Federico Fellini” di Ignazio Majore

Il 14 novembre 2025, alle 18, presso l’Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Associazione ‘Genius Loci’ presenterà il libro postumo “Il viaggio impossibile di Federico Fellini” di Ignazio Majore, a cura di Nino Sottile Zumbo, edito da Moretti & Vitali.

Interverranno come relatori Nino Sottile Zumbo e Nunziante Rosania. In occasione dell’evento saranno esposti due disegni originali realizzati dal regista Federico Fellini, dedicati proprio al Prof. Majore.    

Ignazio Majore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1926 e scomparso a Roma nel 2022, è stato medico psichiatra di fama nazionale, docente, saggista e fondatore dell’Associazione Italiana di Analisi Mentale (AIAM), di cui fu presidente. Ha diretto la Scuola di Analisi Mentale e Psicoterapia ed è stato membro della Società Italiana di Psichiatria.

Dal 1960 al 1970 ha insegnato psicoterapia e psicologia dinamica presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Roma. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, radiofoniche e televisive, lasciando un’impronta significativa nel panorama della psicoanalisi e psichiatria italiana.

Le opere principali

  • Principi di Psicoanalisi Clinica (Il Saggiatore, 1970)
  • Il circuito fallico (Astrolabio, 1972)
  • Psicoanalisi Clinica con elementi di Analisi Mentale (Newton Compton, 1980)
  • Il Sogno (Astrolabio, 1989)
  • Diario di un analista (Stampa Alternativa, 1994)
  • Storie di sogni e malattie (Stampa Alternativa, 1996)
  • Morte, vita e malattia (Astrolabio, 1999)
  • Teoria della tecnica in analisi mentale e psicoterapia (Astrolabio, 2000)
  • Dalla psicanalisi all’analisi mentale (Argo, 2014)
  • Il viaggio impossibile di Federico Fellini (Moretti & Vitali, 2025)

Ignazio Majore tornò a Barcellona Pozzo di Gotto per l’ultima volta il 25 ottobre 2014, in occasione della presentazione del suo volume: “Dalla psicanalisi all’analisi mentale”, tenutasi nell’Auditorium Maggiore La Rosa.

 

